Haberler

Sakarya Geyve'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Eylül akşamı Çeltikler Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 20 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde çıkan kavgada Ş.D. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle Rüştü Dağcı'ya (52) bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 52 yaşındaki adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Derbiyi kaybeden Mourinho çıldırdı! Basın toplantısına elinde fotoğraflarla geldi

Yine şov peşinde! Derbiyi kaybedince elindeki fotoğrafı gösterdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Amedspor'un koreografisinde ne yazıyor? İşte o cümlenin anlamı

Türkiye'nin Ege'deki yeni taktiği Atina'yı alarma geçirdi! Yunan pilotlara talimat verildi

Yeni taktik Yunan'ın planlarını altüst etti
Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 76 yaşında katil oldu