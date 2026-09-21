Sakarya Geyve'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 20 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde çıkan kavgada Ş.D. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle Rüştü Dağcı'ya (52) bıçakla saldırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 52 yaşındaki adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı