Sakarya'dan motosiklet çalan hırsızlar Bilecik'te yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'dan motosiklet çalan hırsızlar Bilecik'te yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sakarya'dan motosiklet çalan hırsızlar Bilecik'te yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinden motosiklet çalan 3 şüpheli Bilecik'te jandarma ekiplerince yakalandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinden motosiklet çalan 3 şüpheli Bilecik'te jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık, Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. isimli vatandaşın ikametinden motosiklet çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Pamukova'dan çaldıkları motosikleti yükledikleri araç ile Bilecik iline kaçırdıkları tespit edilen şüpheliler Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin takibi neticesinde yakalandı.

Yakalanan D.A. (26), A.E.G. (24) ve E.F.K. (22) isimli 3 şüpheli suçlarını itiraf etti. Şahısların, söz konusu motosikleti sattıklarını beyan etmeleri üzerine satılan kişiden motosiklet geri alınarak sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Pamukova, Bilecik, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title