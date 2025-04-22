Sakarya'daki Silahlı Kavga Davasında Son Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 17 gün önce komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin hastanede tedavisi tamamlanan son şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan'da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu kavgada Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4'ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 17 gün önce yaşanan kanlı geceye ilişkin polis ekiplerince T.Y., A.Y. ve B.Y. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Bugün hastanede tedavisi tamamlanan S.Y. de emniyetteki işlemleri sonrasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA