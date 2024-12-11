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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 15 Yaralı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 15 kişi hafif yaralandı. Kazada 6 araç karıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sakarya yönünde Ş.B. idaresindeki 54 ABK 922 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Bu esnada ani fren yaparak durmaya çalışan T.Ö.'nün kullandığı 34 HOG 264 plakalı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki 54 J 3008 plakalı yolcu midibüsü arkadan çarptı. Beton blokların karşı şeride savrulmasıyla plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada midibüste bulunan 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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