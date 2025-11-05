Haberler

Sakarya'da Yasak Anız Yakma Yangına Sebep Oldu

Akyazı ilçesinde yasak olmasına rağmen yakılan anız yangına sebep oldu. İtfaiye ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yasak ve cezaya aldırış etmeden yakılan anız, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'da hasat sezonunun ardından birçok tarla sahibinin yasağa rağmen anız yakmaya devam etmesi tehlike oluşturmaya devam ediyor. Son olarak dün gece saatlerinde Akyazı ilçesi Yuvalak-Yağcılar Bağlantı Yolu üzerinde bir tarlada yakılan anız, itfaiye ve güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yetkililer, anız yakmanın yasak olduğunu ve bu eylemi gerçekleştiren kişi veya kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
