Haberler

İkametlerini silah imalathanesine çeviren şebekeye operasyon: 1 tutuklama

İkametlerini silah imalathanesine çeviren şebekeye operasyon: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, ikametlerini silah imalathanesine dönüştüren şahıslara yönelik düzenlenen baskında çok sayıda yasadışı silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, ikametlerini silah imalathanesine dönüştürerek yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kalem şeklindeki suikast silahı ve kitap görünümlü özel zula dikkat çekti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, ikametlerini iş yerine dönüştürerek silah tamiri, bakımı ve kurusıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürülmesi işlemlerini gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, Erenler ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.D.Ö. (33), M.Ö. (40) ve H.S. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait bir iş yeri ve iki ikamette yapılan detaylı aramalarda 1 adet şemsiye gibi aparatların içerisine konulan kalem şeklindeki vahim nitelikli suikast silahı, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 141 adet 7.65 fişek,75 adet 9.19 fişek, 52 adet 6.35 fişek, Polis Uygulamalarında yakalanmamak için kitap görünümlü hazırlanan özel zula, 8 adet şarjör, 9 adet silah yapımında kullanılan parça, 62 adet kartuş, Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmek için kullanılan 1 adet matkap, 5 adet emniyet tertibatı parçası olan aparat, 7 adet icra mili, 14 adet tabanca yayı, 2 adet şarjör, 4 adet kabza, 12 adet matkap ucu, 1 adet sürgü, 1 adet pafta kolu, 5 adet şarjör aparatı, 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (40), çıkarıldığı mahkemece "Silah Ticareti ve Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!