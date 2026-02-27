İkametlerini silah imalathanesine çeviren şebekeye operasyon: 1 tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, ikametlerini silah imalathanesine dönüştürerek yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kalem şeklindeki suikast silahı ve kitap görünümlü özel zula dikkat çekti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, ikametlerini iş yerine dönüştürerek silah tamiri, bakımı ve kurusıkı tabancaların gerçek silaha dönüştürülmesi işlemlerini gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, Erenler ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda F.D.Ö. (33), M.Ö. (40) ve H.S. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait bir iş yeri ve iki ikamette yapılan detaylı aramalarda 1 adet şemsiye gibi aparatların içerisine konulan kalem şeklindeki vahim nitelikli suikast silahı, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 141 adet 7.65 fişek,75 adet 9.19 fişek, 52 adet 6.35 fişek, Polis Uygulamalarında yakalanmamak için kitap görünümlü hazırlanan özel zula, 8 adet şarjör, 9 adet silah yapımında kullanılan parça, 62 adet kartuş, Kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmek için kullanılan 1 adet matkap, 5 adet emniyet tertibatı parçası olan aparat, 7 adet icra mili, 14 adet tabanca yayı, 2 adet şarjör, 4 adet kabza, 12 adet matkap ucu, 1 adet sürgü, 1 adet pafta kolu, 5 adet şarjör aparatı, 5 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. (40), çıkarıldığı mahkemece "Silah Ticareti ve Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı