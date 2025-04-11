Sakarya'da Yangında İki Kardeş Hayatını Kaybetti

İki çocuk hayatını kaybetmişti: Muhtar yaşananları anlattı

"Annesi ve komşuları çocukları kurtarmak için içeri girmişler ama bulamamışlar"

SAKARYA - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 ve 4 yaşındaki 2 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklamalarda bulunan mahalle muhtarı, "Geldiğimde iki çocuk yanmıştı. Biri 3, diğeri ise 4 yaşında. Annesi ve komşuları çocukları kurtarmak için içeri girmişler ama bulamamışlar. Onlarda dumandan ve alevlerden etkilenmiş" dedi.

Acı olay, Harkköy Mahallesi üzerinde bulunan O.B.'ye ait prefabrik evde meydana geldi. Bölgede bulunan bir tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin içerisinde kaldıkları prefabrik evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kahreden olayda Çınar K. ve Cansu K. isimli iki kardeş hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerin ardından hayatlarını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri tabuta konularak otopsi merkezine götürüldü. Ailenin Zonguldak'tan Sakarya'ya çalışmak için geldiği öğrenildi.

"Annesi ve komşuları çocukları kurtarmaya içeri girmişler ama bulamamışlar"

Harkköy Mahalle Muhtarı Ali Cengiz, yaşananları anlattı. Cengiz, "Tek katlı prefabrik evde yangın çıkmış. Benimde sonradan haberim oldu, ekipler beni aradı. Geldiğimde de iki tane çocuk yanmıştı. Biri 3, diğeri 4 yaşında. Annesi ve komşuları çocukları kurtarmak için içeri girmişler ama bulamamışlar. Onlarda dumandan ve alevlerden etkilenmiş, hastaneye götürüldüler. Jandarma ve savcılık geldi, tutanaklarını tuttular. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz sobadan mı, elektrikten mi bilemiyoruz ama araştırmalar neticesinde hepsi belli olur" dedi.