Sakarya'da Yangın: 200 Saman Balyası ve 15 Dönüm Tarla Yandı

Sakarya'da Yangın: 200 Saman Balyası ve 15 Dönüm Tarla Yandı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında 200 saman balyası ve çevredeki 15 dönüm tarla kül oldu. Yangının, balya makinesinden çıkan kıvılcımla başladığı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri ve çiftçiler yangının kontrol altına alınması için mücadele etti.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 200 saman balyası kül olurken, alevler çevredeki 15 dönümlük tarlaya da sıçradı. Yangının, balya makinesinden çıktığı tahmin edilen kıvılcımla başladığı öğrenildi.

Yangın, Rahmi S'ye ait arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahale, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, çevredeki çok sayıda çiftçi de traktör ve tarım ekipmanlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangının yayılmasını önlemek isteyen çiftçiler, arazinin çevresini traktörlerle sürerek doğal bir set oluşturdu. Bu sayede alevlerin daha geniş alana yayılması engellendi. Balya makinesinden çıktığı düşünülen yangında 200 saman balyası ve 15 dönüm tarla yandı. Jandarma ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı.

Öte yandan ilçede iki ayrı noktada çıkan anız yangınlarında da 8 dönüm arazi yandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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