Evin bir odasını uyuşturucu serasına çeviren şüphelileri polis yakaladı

Geyve ilçesinde polis, evin bir odasını uyuşturucu üretim serasına dönüştüren iki kişiyi yakaladı. Yapılan aramada çok sayıda kenevir bitkisi ve tarım malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda evin bir odasını adeta uyuşturucu üretim serasına çeviren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Geyve ilçesinde evin bir odasını adeta uyuşturucu üretim serasına çeviren iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 13 adet saksı içerisinde 15 adet (5-30 cm) Hint keneviri, kurtulmaya bırakılmış bir miktar kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan 1 adet çadır, muhtelif sıvı ve toz halinde gübreler, 4 adet LED armetür, budama için kullanılan makas, 2 adet havalandırma fanı, 1 adet zamanlayıcı piriz, 1 adet nemlendirme cihazı, 1 adet ilaçlama spreyi ve yetiştirmede kullanılan bitki toprağı ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

