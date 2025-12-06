Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 9 gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 143 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. - SAKARYA