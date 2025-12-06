Polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 9 gözaltı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 143 gram sentetik kannobinoid maddesi bulundu.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 143 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa