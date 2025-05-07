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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama
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Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda H.T.K. (23), H.C.K. (24), H.A.(26), A.M.Ş. (22), Y.H.(24), M.Ö.(25), S.İ. (45), G.D.(27) ve D.Ç.(23) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1050 gram sentetik uyuşturucu, 3 cep telefonu, 778 gram sentetik uyuşturucu, 407 mililitre sıvı amfetamin, 51 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 25 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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