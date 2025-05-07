Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, 3-6 Mayıs tarihleri arasında Adapazarı, Karasu ve Kaynarca ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda H.T.K. (23), H.C.K. (24), H.A.(26), A.M.Ş. (22), Y.H.(24), M.Ö.(25), S.İ. (45), G.D.(27) ve D.Ç.(23) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1050 gram sentetik uyuşturucu, 3 cep telefonu, 778 gram sentetik uyuşturucu, 407 mililitre sıvı amfetamin, 51 gram sentetik kannobinoid hammaddesi, 25 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA