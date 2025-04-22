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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Gözaltı, 4 Tutuklama

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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nın 11-20 Nisan tarihleri arasında düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 110 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 9 günde 110 kişi yakalandı, 4'ü tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince 9 günde uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 110 şüpheliden 4 tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-20 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 günde yapılan operasyonların neticesinde, 1869 gram sentetik uyuşturucu, 290 gram metametamin, 46 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 100 mililitre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 85 adet sentetik hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - 3.Sayfa
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