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Sakarya'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Geyve'de ehliyetsiz sürücünün kontrolündeki traktör, yağış ve fırtına nedeniyle devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 15 yaşındaki yaralının durumu ağır.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tarladan dönen traktör, yağış ve fırtına sebebi ile ehliyeti olmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Traktörün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, Saraçlı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü belgesi olmadığı öğrenilen U.K. kontrolündeki traktör yağış ve fırtına sebebi ile kontrolden çıktı. Devrilen traktörün römorkunda yolcu olarak bulunan 3 kişi yere savruldu. Ülküye Kıran (40) isimli kadın olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.K. ile römorkta bulunan İ.K. (15) ve E.U. (50) isimli 3 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki İ.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan traktörün sigorta ve muayenesi ile birlikte rops demirinin de bulunmadığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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