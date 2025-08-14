Sakarya'da Trafikte Tartışma Kavgaya Dönüştü

Sakarya'da Trafikte Tartışma Kavgaya Dönüştü
Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında başlayan trafikteki tartışma, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde trafikte iki grup arasında başlayan tartışma, bir anda çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 5 kişinin karıştığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde yaşandı. İki grup arasında trafikte bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Dakikalar içinde gerilim tırmanarak, taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı görüldü. 5 kişinin karıştığı kavga bir süre sonra sonlandı. Taraflar olay yerinden uzaklaşırken, polis ekipleri görüntülerin ardından kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. - SAKARYA

