Sakarya'da Trafik Kazasında 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hendek ilçesinde bisikletine çarpan cipin sürücüsü gözaltına alındı. 14 yaşındaki Ahmet Civelek, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde cipin çarpması neticesinde ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hendek D-100 Karayolu Kargalı Hanbaba Mahallesi yan yolda meydana gelen olayda, E.Ö. idaresindeki yabancı plakalı cip, bisikletiyle ilerleyen 14 yaşındaki Ahmet Civelek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Civelek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Civelek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken, sürücü E.Ö. gözaltına alındı. - SAKARYA

