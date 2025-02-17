Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Müsilaj krizinden hatırlanan BAGFAŞ'a 1 milyon 300 bin lira para cezası

Müsilaj krizinin aktörlerinden biri olan fabrikaya rekor ceza

Sakarya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, kaygan yolda kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü hastanede yaşamını yitirirken, eşi yaralandı.

Sakarya D-650 kara yolu Geyve ilçesinde yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, eşi ise yaralandı.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde bulunan Devebağırtan virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Lütfi Irmak (82) kontrolündeki 64 KK 161 plakalı Mercedes marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarptı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
img

Annesinin yorumuna verdiği yanıt Galatasaraylıları çıldırtacak
img

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Vahide Perçin'i aldattı mı? Altan Gördüm tüm bilinmeyenlerini anlattı

Vahide Perçin'i aldattı mı? Ünlü oyuncu yıllar sonra her şeyi anlattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
İsmail Türüt, Lvbel C5'e ateş püskürdü: Ulan senin hav havına da sülalene de...

"Ulan senin hav havına da sülalene de..."
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.