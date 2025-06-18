Sakarya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde mayıs ayı içerisinde meydana gelen 12 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya'da mayıs ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 12 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının, kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. - SAKARYA