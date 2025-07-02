Sakarya'da Togg Taşıyan Tır Kazası: Sürücü Yaralı, Araçlar Zarar Gördü

Sakarya'da Togg Taşıyan Tır Kazası: Sürücü Yaralı, Araçlar Zarar Gördü
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Anadolu Otoyolu'nda, Togg araçları taşıyan bir tır, önünde giden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı, 4 sıfır kilometre Togg zarar gördü.

Anadolu Otoyolu Sakarya sıfır kilometre Togg araçları taşıyan tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada araçları taşıyan tır sürücüsü yaralanırken, dorsedeki sıfır kilometre 4 Togg zarar gördü.

Kaza, otoyolun Akyazı gişeleri ilerisinde Topağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen Togg taşıyıcı tır, önünde seyreden konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçları taşıyan tır sürücüsü yaralanırken, dorsedeki sıfır kilometre 4 Togg zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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