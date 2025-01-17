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Sakarya'da Tır Parkında Bir Kişi Asılı Halde Ölü Bulundu

Sakarya'da Tır Parkında Bir Kişi Asılı Halde Ölü Bulundu
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Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tır parkında bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 31 yaşındaki Z.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tır parkında bir kişi, park halindeki tırın kabininde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Arifiye ilçesinde bulunan tır parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır kabininde bir kişinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, tırın kabininde asılı bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Z.K. (31) olduğunu belirledi. Z.K.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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