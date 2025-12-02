Sakarya'da Tarlada Park Halindeki Otomobil Yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarladaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobilden geriye ise sadece demir yığınları kaldı.

Yahyalı Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otomobil, adeta alev topuna dönerken ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. Otomobilden geriye ise demir yığınları kaldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA