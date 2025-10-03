Sakarya'da Silahlı Saldırı: 9 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ömer Akbay'ın alışveriş dönüşü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Park halindeki araçta pusu kuran 3 şüpheli, elinde poşetler ile yürüyen Ömer Akbay'ı (35), sokak ortasında tabancayla defalarca ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akbay hastanede hayatını kaybederken, yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk seken kurşunla hafif yaralandı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki araçta bulunan 3 şüpheliden birinin, elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay'ın arkasından inerek tabancayla defalarca ateş ettiği görüldü. Kurşunların isabet etmesiyle Akbay yere yığılırken, seken bir mermi ise Akbay'ın önünde bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet etti. Saldırının ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırının ardından tehdit içerikli mesajlar yayımlandı

Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlandı. Ayrıca ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer aldı. Ülke gündeminde geniş yer alan olay ve paylaşımların ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Şüphelilerin kaçtığı araç bir gün sonra terk edilmiş halde bulunmuştu

Sokak ortasında yaşanan kanlı infazın ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Kısa sürede, olayın İstanbul'da yaşanan bir husumetten kaynaklı olduğunu tespit eden ekipler, olaydan bir gün sonra şüphelilerin kaçtıkları 41 AZM 739 plakalı Opel marka otomobili Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkiinde terk edilmiş halde buldu.

9 şüpheli adliyeye sevk edildi: 4 tutuklama

Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli yürütülen çalışma neticesinde olaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Karasu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - SAKARYA