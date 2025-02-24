Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Sergey Lavrov Ankara'da! Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Rusya savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Sakarya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı, 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir büfede meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Şubat Cumartesi günü Söğütlü Orta Mahalle'de bulunan büfede meydana gelmişti. İddiaya göre, aldıkları alkolü büfenin yanında içmek isteyen şahıslar ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar bölgeye gelen şahıslar ile işletme sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında işletme sahibi ile birlikte toplam 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince olayda kullanıldığı öğrenilen 2 silah ele geçirildi. Kavgada silah kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan Ö.R.Ç. (31) ile M.G.İ. (50) sevk edildikleri adli makamlarca 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maydonoz Döner'i bitiren kişi bakın kim çıktı! Soluğu CİMER'de almış
img

Yuhalamalara verdiği yanıt görülmemiş cinsten
img

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne-babalar dikkat! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti, o ürün piyasadan toplatılıyor
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Halil Konakcı'ya büyük şok! Vaaz vermek için gittiği Erzurum'da protesto edildi

Halil Konakcı'ya Erzurum'da büyük şok
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.