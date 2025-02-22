Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti
ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
Anadolu'da kurulan ilk ilaç firmasıydı! Kapısına mühür vurdular

Anadolu'da kurulan ilk ilaç firmasıydı! Kapısına mühür vurdular
Mustafa Sarıgül diz çöküp konuştu, Özel'in keyfi yerine geldi: Sizi başbakanlıkta ziyaret edeceğiz

Diz çöküp hayalini söyledi, Özel'in keyfi yerine geldi

Sakarya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Sakarya'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde alkol almak için giden bir grup ile işletme sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir grup şahıs ile alkol almak için gittikleri işletmenin sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Söğütlü ilçesi Orta Mahalle'de alkol satan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, bir grup alkol almak için büfeye geldi. Aldıkları alkolü büfenin yanında içmek isteyen şahıslar ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar bölgeye gelen şahıslar ile işletme sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında işletme sahibi ile birlikte toplam 4 kişi silahla vurularak yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerince olayda kullanıldığı öğrenilen 2 silah ele geçirildi. Olaya toplam 6 kişinin karıştığı ve aralarındaki 4 yaralının ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
img

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
img

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Zarar milyarlarca dolar! İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı

İşte kripto dünyasını şoke eden saldırının arka planı
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.