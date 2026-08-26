Sakarya'da Silah Operasyonu: 6 Tüfek ve 1600 Fişek Ele Geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik iş yerlerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ile bin 600 adet fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, C.B. (43) ve A.B. (34) isimli şahıslara ait iş yerlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tüfek ile 750 adet 7,65 mm, 300 adet 22 kalibre, 250 adet 6,35 mm, 200 adet 45 kalibre, 50 adet 38 kalibre ve 50 adet 3,57 mm olmak üzere toplam bin 600 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.B. ile A.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı