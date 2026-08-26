Haberler

Sakarya'da Silah Operasyonu: 6 Tüfek ve 1600 Fişek Ele Geçirildi

Sakarya'da Silah Operasyonu: 6 Tüfek ve 1600 Fişek Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’da polis ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik iş yerlerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ile bin 600 adet fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik iş yerlerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tüfek ile bin 600 adet fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adapazarı ilçesinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, C.B. (43) ve A.B. (34) isimli şahıslara ait iş yerlerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tüfek ile 750 adet 7,65 mm, 300 adet 22 kalibre, 250 adet 6,35 mm, 200 adet 45 kalibre, 50 adet 38 kalibre ve 50 adet 3,57 mm olmak üzere toplam bin 600 adet fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan C.B. ile A.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi

Okullarda tüm velileri ilgilendiren zorunluluk geri getirildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı

27 yıldır böylesi görülmedi! Parasını altına yatıranlar dikkat

Ahmet Davutoğlu hakkındaki Katar iddiası ortalığı karıştırdı! İlk açıklama geldi

Davutoğlu’nun yeni adresi Katar mı? Bomba iddiaya yanıt geldi
Küçük bedenleri dalgalara karşı koyamadı: Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp

Küçük bedenleri direnemedi! Ağabey can verdi, 11 yaşındaki Kerem kayıp
İtalya'da tarihi evler 56 TL'den satışa çıkarıldı! Türkler de satın alabiliyor

Tarihi evleri 56 TL'den satışa çıkardılar

Yunan orduları başkomutanı Uşak’ta esir alındı

Yunan orduları başkomutanı Uşak’ta esir alındı
Erbil'de feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı

Ters yöne giren kamyon araçları biçti: 4 kişi hayatını kaybetti
Netanyahu'nun planı suya düştü: ABD'nin Suriye kararı ve SDG'nin feshi ne anlama geliyor?

Netanyahu'nun planları suya düştü!