Sakarya'da Sahte Sürücü Belgesi ve Pasaport Operasyonu

Sakarya'da Sahte Sürücü Belgesi ve Pasaport Operasyonu
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Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde yurtdışında şoförlük yapmak için sahte belgeler düzenleyen 5 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, eşzamanlı operasyonlarla 7 adrese baskın düzenledi ve 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde yurtdışında şoförlük yapmak için sahte sürücü belgesi ve pasaport yapan 5 şebeke üyesi, jandarma ekiplerince yakalandı, 2 şahıs tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali ve Karasu ilçelerinde yurtdışında şoförlük yapmak için gerekli olan sürücü belgeleri ve pasaportların sahtelerini yağan şahıslara operasyon düzenledi. Sakarya'da 5, Kocaeli'de 2 olmak üzere toplam 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda birçok dijital materyal, sahte sürücü belgeleri ve sahte pasaportlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edile şahıslardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, 2'si ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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