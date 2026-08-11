Haberler

Ferizli'de Patpat Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, patpat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada A.Y. (49), H.Ö. (63) ve N.Ö. (70) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Ocağınıza dikmeyin ama... Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde

Dalında 150 lira, kurutulunca servet değerinde
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor