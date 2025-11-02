Sakarya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Z.B. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan F.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA