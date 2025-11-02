Haberler

Sakarya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1'i ağır iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada Z.B. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan F.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
