Sakarya'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Sakarya'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle Nuruosmaniye Mahallesi boşaltılırken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Geyve ilçesinde saat 13.00 sıralarında Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Alevlerin yaklaştığı Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın nedeniyle trafiğe kapatılan D-650 karayolu kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin yoğun çabaları ile yangın kısmen kontrol altına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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