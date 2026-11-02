Sakarya'da operasyonda 20 gram madde ele geçirildi, yaklaşık 600 kg bonzai üretilebilir

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Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "Sokaklar Güvende" operasyonu çerçevesinde bir araçta yaklaşık 600 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 20 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha ve takip çalışmaları neticesinde Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de A.N., C.P.G. ve M.H. isimli şahısların bulunduğu araç takibe alındı. Gerçekleştirilen fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla araç durdurularak, 3 şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramalarda çoğaltıldığında yaklaşık 600 kilogram bonzai maddesi üretilebileceği belirtilen 20 gram sentetik cannabinoid a-m-2201 maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı