Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Sakarya'da Ocak Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

Sakarya'da Ocak Ayında Meydana Gelen Trafik Kazaları KGYS Kameralarında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu Ocak ayında meydana gelen iki ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde taksi ve motosiklet çarpışmaları yer aldı.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Hastane ve terminal kavşağında iki ayrı ticari taksinin karıştığı trafik kazaları saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Ocak ayında meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, Adapazarı Adnan Menderes Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ışıklı kavşağında ticari taksi ile bir otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. Diğer görüntüde ise Arifiye ilçesinde bulunan terminal kavşağında farklı bir ticari taksinin, motosiklet ile çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletli yere düşerek yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
img

Baba, kavga ettiği oğlunu keserle öldürdü
img

Ekmeğin fiyatını duyan fazla fazla alıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Rüzgara Bırak'ta Hande Erçel ve Barış Arduç'un cesur sahnesine yorum yağdı

Hande Erçel ve Barış Arduç'tan çok konuşulacak sahneler
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.