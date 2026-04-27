Sakarya'da nehre düşen çocuğu arama çalışmaları bir haftadır sürüyor

Sakarya Nehri'nde balık tutarken beline bağlanan ipin kopması neticesinde akıntıya kapılarak kaybolan 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu arama çalışmaları 7. gününde de sürüyor. Havadan ve sudan sürdürülen çalışmalarda geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuktan hala bir iz bulunamadı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde 21 Nisan günü meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed İdris, bir akrabasıyla birlikte Sakarya Nehri kenarında balık tuttuğu sırada oltaya takılan balığı çıkarmak istedi. Beline ip bağlayarak suya inen İdris, balığı çıkarmaya çalıştığı sırada nehrin sert akıntısı ipi koparttı. Nehrin akıntısına kapılan çocuk, kısa süre içerisinde gözden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Aradan geçen günlere rağmen 10 yaşındaki çocuğa dair herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları 7. gününde de devam etti. AFAD, su altı polisi ve SAKE ekipleri nehirde geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

