Motosiklet panelvanla çarpıştı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde panelvan ile çarpışan motosiklette bulunan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt Caddesi üzerinde seyir halinde olan Y.İ.T. (18) idaresindeki 54 ALC 548 plakalı motosiklet, C.A. idaresindeki 53 HC 010 plakalı panelvanla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.İ.T. ve arkasında bulunan Muhammet Avcı (17) yola savruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesine sevk edilen Avcı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Y.İ.T. ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Panelvan sürücüsü C.A.'nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA