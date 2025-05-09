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Sakarya'da Mart Ayında 10 Ayrı Trafik Kazası Kaydedildi

Sakarya'da Mart Ayında 10 Ayrı Trafik Kazası Kaydedildi
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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle Mart ayında meydana gelen 10 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Bu kazaların çoğunda motosikletlilerin yer alması dikkat çekti.

Sakarya'daki 10 ayrı trafik kazası kamerada

Motosiklet kazaları dikkat çekti

SAKARYA - Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Mart ayı içerisinde meydana gelen 10 ayrı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı.

Sakarya'da Mart ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen 10 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Meydana gelen kazaların birçoğunda motosikletlilerin olması da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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