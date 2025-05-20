Sakarya'da Mahsur Kalan İki Kişi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Sakarya'da Mahsur Kalan İki Kişi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan ve botları mahsur kalan iki kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayın ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinden Sapanca Gölü'ne botla açılan ve mahsur kalan iki kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, iki kişi Arifiye Gölbaşı mesire alanından Sapanca Gölü'ne botla açıldı. Botun sazlıklara takılması ve içeriye su alması neticesinde mahsur kalan kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 5 personelin sevk edildiği bölgede mahsur kalan kişiler kurtarıldı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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