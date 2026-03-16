Lojistik firmasında yangın: 1 itfaiye eri yaralandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde lojistik firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale eden 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Karaaptiler Mahallesi'nde bulunan lojistik firması Reysaş'ta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan 1 itfaiye eri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı