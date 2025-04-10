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Sakarya'da limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ro-Ro gemisine giren tır sürücüsü ile gemi personeli arasında tırın yanaşacağı yer konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tır sürücüsünün saldırısına uğrayan gemi personeli, elinden yaralandı ve karşı saldırıda bulunarak tır sürücüsünü göğsünden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karasu Limanı'nda Ro-Ro gemisine giren tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu (60) ile gemi personeli O.Ö (25) arasında tırın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Çubukçuoğlu, aracından aldığı bıçakla O.Ö'ye saldırdı.

Elinden yaralanan O.Ö., elinden bıçağı aldığı tır sürücüsünü göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çubukçuoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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