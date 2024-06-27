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Sakarya'da Kuş Kafesi Temizliği Sırasında Kaza: Yaralı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir kişi, balkonundaki kuş kafesini temizlemek isterken dengesini kaybederek aracın üzerine düştü ve yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde balkonundaki kuş kafesini temizlemek isterken dengesini kaybeden şahıs, aracın üzerine düşerek yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikinci katın balkonunda bulunan kuş kafesini temizlemek isteyen İ.Y. (54), saçtan yapılan uzatmanın üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden İ.Y., yaklaşık 3 metreden evinin önünde bulunan aracın üzerine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı İ.Y., Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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