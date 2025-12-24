Haberler

Sakarya'da kumar oynandığı tespit edilen 3 iş yerine baskın

Sakarya'da son bir hafta içinde düzenlenen kumar operasyonlarında 18 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 3 iş yeri kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17-24 Aralık tarihleri arasında kumar oynatılmasının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Adapazarı, Kaynarca ve Hendek ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, kumar oynadığı veya oynattığı tespit edilen 18 şahıs yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler uygulanırken, kumar oynatıldığı belirlenen 3 iş yerinin faaliyetine son verildiği bildirildi. - SAKARYA



