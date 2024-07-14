Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kozmetik Fabrikasında Çıkan Yangın Havadan Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan kozmetik fabrikasında çıkan yangın havadan dron ile görüntülendi. Alevlerin adeta geceyi aydınlattığı, dumanların ise gökyüzünü kapladığı yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik fabrikasına çıktı. Fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tüm fabrikayı saran yangın için bölgeye şehirdeki neredeyse tüm itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler ve fabrikadan çıkan dumanlar şehrin birçok bölgesinden görüldü. İtfaiye başta olmak üzere Sakarya Arama Kurtarma (SAKTİM), su tankerleri ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Fabrikadaki dev alevler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi havadan dron ile de görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Arifiye Sakarya İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title