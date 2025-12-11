Haberler

Yaylada kaybolduktan saatler sonra bulunmuşlardı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Sakarya'nın Karagöl Yaylası'nda kaybolan 71 ve 72 yaşındaki yaşlı çift, arama çalışmalarının ardından sağ salim bulundu. Ekipler, gece görüşlü dronlarla ve yaya olarak yaptıkları aramalardan sonra çifti buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'da yaylada kaybolan ve hem gece görüşlü dronlarla hem de yaya olarak arandıktan saatler sonra bulunan yaşlı çiftin bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda, Akyazı ilçesinde yaşayan H.K. (71) ve M.K. (72) öğle saatlerinde Geyve'deki akrabalarından evlerine dönmek için yola çıktı. Yakınlarını arayıp yayla yolunda seyir halindeyken araçlarının çamura saplandığı bilgisini veren çiftin daha sonra telefon sinyali kesildi. Çifte ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, gece görüşlü dron ve yaya olarak bölgede yaşlı çifti bulmak için çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı inceleme neticesinde yaşlı çift bulunup sağlık kontrolleri sonrasında yakınlarına teslim edilmişti. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrasında yaşlı çifti buldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

