Sakarya'da Kaybolan Kadın İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Güncelleme:
Karasu ilçesinde kaybolan 35 yaşındaki Aysun A. için jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri seferber oldu. Kadına ait telefon ve ayakkabılar Sakarya Nehri kenarında bulundu, arama çalışmaları devam ediyor.

Adatepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki üç çocuk annesi Aysun A.'dan bir süredir haber alamayan yakınları kadına ait cep telefonu ve ayakkabıları Sakarya Nehri kenarında buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kadının gidebileceği yerler ve nehir bölgesinde çalışma başlattı. Kadının telefonu ve ayakkabısı dışında herhangi bir bulguya rastlanmazken, arama kurtarma çalışmalarına Can Arama Kurtarma (CAK) ekipleri de destek verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
