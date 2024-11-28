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Sakarya'da Kafakafaya Çarpışma: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Kafakafaya Çarpışma: Karı Koca Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde D-650 karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Ali ve Zeynep Küntaş, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olayın ardından kazayı yapan diğer sürücü kaçtı.

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-650 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Darıçayırı Mahallesi mevkiinde, 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş idaresindeki 54 AN 805 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesi sonrasında karı ve kocanın cenazeleri hastane morguna sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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