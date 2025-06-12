Sakarya'da Kaçakçılık Operasyonu: İki Gözaltı

Sakarya'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde iki ayrı adrese polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adapazarı ve Serdivan ilçesinde iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda M.E.C. ve B.S.T. simli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 100 bin 200 adet boş makaron, 21 bin 260 adet sarma sigara, 541 paket sigara, 176 adet puro, 38 adet elektronik sigara, 105 adet cinsel içerikli jel ve 10 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi. - SAKARYA