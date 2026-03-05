Haberler

Gümrük kaçağı ürünleri piyasaya süreceklerdi polis yakaladı: 3 gözaltı

Gümrük kaçağı ürünleri piyasaya süreceklerdi polis yakaladı: 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ve çeşitli elektronik ürünler ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, D.H.U. (34) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta, H.E.K (27) ve S.Y.K. (30) isimli şahıslara ait Serdivan İlçesinde bulunan işyerleri ile ikametlerinde operasyon düzenlendi. Şahısların araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 480 adet gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara, 157 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 18 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 9 paket gümrük kaçağı puro ve 3 adet gümrük kaçağı tablet bilgisayar ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
İran'dan onlarca kişinin öldüğü saldırıya ilk yorum: ABD denizde bir vahşet gerçekleştirdi

Denizde vahşet! Onlarca kişinin ölümü sonrası intikam yemini ettiler
Ramazan günü camide büyük rezillik

Ramazan günü camide büyük rezillik! Cemaat isyanda
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kaptan pilot oldu

Eşinden gelen haberle havalara uçtu
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez

Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır

Barış Alper için karar verildi! Bu parayı getiren alır