Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda tütün ve makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Bu çerçevede takibe alınan şüpheli Ş.N.'ye (27) ait adreste yapılan aramada, 30 kilogram kıyılmış tütün, 66 bin 720 dolu ve 14 bin boş makaron ile tarihi geçtiği belirlenen 290 paket nargile tütünü ve satışı yasal olmayan 10 adet 500 gramlık bandrollü tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - SAKARYA