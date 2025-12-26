Evini alkol imalathanesine çevirmiş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edilen ikamete düzenlenen operasyonda bir şahıs gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, içki imalatı yaptığı tespit edilen E.A. (48) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, kaçak alkol imalatı için kullanılan 2 adet etil alkol damıtma düzeneği, damıtma düzeneği ile imal edilmiş 57 sahte litre alkollü içki, 8 litre etil alkol, 11 şişe kaçak alkollü içki, 7 kilo anason tohumu ele geçirildi. Şüpheli E.A., yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SAKARYA