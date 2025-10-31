Sakarya'da Kaçak Göçmen Sevkiyatı: Tırla 18 Göçmen Yakalandı

Doğu illerinden Sakarya'ya kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen 30 yaşındaki şahıs, Anadolu Otoyolu'nda dorsesinde 18 kaçak göçmenin bulunduğu tırla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanırken, göçmenler deport edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmen sevkiyatı yapacağı tespit edilen 30 yaşındaki C.G.'nin kullandığı tırı, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Pekşenler mevkiinde durdurdu. Tır dorsesinde yapılan aramada, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından deport edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.G. isimli sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca şahsa 18 bin TL idari para cezası uygulanırken, kullandığı tır 15 gün süreyle trafikten men edildi. - SAKARYA