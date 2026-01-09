Sakarya'da yılın ilk haftasında çeşitli suçlardan aranan toplam 301 şahıs yakalandı

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yeni yılın ilk haftasında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan toplam 301 şahıs yakalandı.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışmasıyla son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; Karasu'da uyuşturucu ticareti, sahtecilik ve firar suçlarından 25 yıl 7 ay hapis cezası olan bir şüpheli ile Serdivan'da hırsızlık suçundan 24 yıl 10 ay cezası bulunan bir başka şüpheli yakalandı. Ayrıca Arifiye'de yağma ve uyuşturucu suçundan 16 yıl 9 ay, Erenler'de hırsızlık ve silah kaçakçılığı suçundan 11 yıl 5 ay, Serdivan'da ise FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan 5 şahsın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi. Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde bin 968 önleyici ve adli devriye faaliyeti icra edildi. Bu faaliyetler ve düzenlenen operasyonlar genelinde toplam 301 şahıs yakalanırken; bu kişilerden 50'sinin 0-5 yıl, 9'unun 5-10 yıl, 4'ünün 10-20 yıl ve 2'sinin ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. - SAKARYA