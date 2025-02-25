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Sakarya'da Jandarma, Nehre Düşen Kadını Ağaç Dalı ile Kurtardı

Sakarya'da Jandarma, Nehre Düşen Kadını Ağaç Dalı ile Kurtardı
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki kadın, nehre düştü. Jandarma ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek kadını ağaç dalı ile sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Sakarya'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve nehre atlayan 35 yaşındaki kadını jandarma ekipleri uzun bir ağaç dalı ile kurtardı.

Olay, Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Nehri içerisinde bir kadının ağaç dalına tutunur vaziyette olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hızla adrese ulaşan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgedeki bir ağaç dalını kadına uzattı. Sudan çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G. (35) isimli kadın tedbir amaçlı Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuya ilişkin tahkikata başlanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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