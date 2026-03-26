Sakarya'da sahile dron parçası vurdu

Sakarya'da sahile dron parçası vurdu
Kocaali ilçesinde bir restoran işletmecisi tarafından bulunan İnsansız Hava Aracı kanadına benzer parça, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelendi. Parçanın detaylı inceleme için götürüldüğü bildirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kanadı olduğu değerlendirilen bir parça sahile vurdu. Öğlen saatlerinde bir restoran işletmecisi tarafından fark edilen parça, bölgeye gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil şeridinde bulunan bir restoranın işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde çevreyi kontrol etti. Deniz kıyısında kumların üzerinde uçak kanadına benzeyen büyük bir cisim olduğunu fark eden işletmeci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahilde güvenlik önlemi alan ekipler, kıyıya vuran parçayı inceledi. Yapılan ilk incelemelerde parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi. Ekipler tarafından tutanak altına alınan bilgiler ve olay yeri incelemesinin ardından parça araca yüklenerek, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü. Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
